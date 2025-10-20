الأرصاد تحذّر من أمطار رعدية بالشمال

أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية توقعاته لحالة الطقس في ليبيا ابتداءً من اليوم الاثنين 20/10/2025 وللأيام الثلاثة القادمة، مشيراً إلى سقوط أمطار تصحبها خلايا رعدية أحياناً على بعض مناطق شمال غرب البلاد، مع انقشاع تدريجي للسحب الممطرة من مساء اليوم.

وأضاف المركز أن مناطق الشمال الشرقي ستشهد أجواء ساخنة نسبياً اليوم، على أن تتراجع الحرارة تدريجياً من مساء اليوم مع تكاثر متقطع للسحب قد يتخللها أمطار خفيفة، بينما تبقى درجات الحرارة معتدلة نسبياً على مناطق الوسط والجنوب، حيث تتراوح نهاراً بين 30 و34 درجة مئوية.

تفاصيل المناطق

راس جدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة: سقوط أمطار على بعض المناطق مصحوبة بخلايا رعدية، وانقشاع تدريجي للسحب مساء اليوم. الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة، تتحول غداً إلى جنوبية غربية خفيفة. درجات الحرارة القصوى بين 22 و27 درجة، مع ارتفاع طفيف خلال اليومين القادمين.

