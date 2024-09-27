الأرصاد تتوقع أمطار خفيفة وحرارة معتدلة في الساعات القادمة

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، أنه مازالت السحب تتكاثر خلال فترات المساء على بعض مناطق الجنوب الغربي (غات وماجاورها– غدامس وماجاورها– بعض المناطق الحدودية مع الجزائر) تصحبها أحياناً خلايا رعدية مع احتمال بسيط لسقوط زخّات خفيفة من المطر.

وبحسب نشرة المركز اليومية، تتكاثر السحب من حين لآخر على الجبل الأخضر مع احتمال سقوط أمطار خفيفة.

وتكون درجات الحرارة معتدلة في أغلب المناطق مع تكاثر السحب خلال فترات المساء على بعض مناطق الجنوب الغربي يصحبها أحياناً خلايا رعدية مع إحتمال بسيط لسقوط زخات خفيفة من المطر.

وتوقع المركز، أن تكون درجات الحرارة أكثر اعتدالاً بداية من يوم الأحد خاصة على مناطق الشمال بسبب تأثير الكتلة الهوائية المعتدلة حيث ستكون الأجواء خريفية مع تكاثر للسحب على بعض المناطق.