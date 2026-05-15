الأرصاد الجوية: الأجواء «حارّة» ورياح نشطة في مختلف المناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استمرار ارتفاع درجات الحرارة اليوم الجمعة على المناطق الغربية من ليبيا، في حين تبقى الأجواء معتدلة نسبيًا على المناطق الشرقية، قبل أن تشهد ارتفاعًا تدريجيًا يوم السبت، بالتزامن مع نشاط للرياح المثيرة للأتربة والغبار في أغلب مناطق البلاد.

وأوضح المركز، في نشرته الصادرة عن إدارة التنبؤات الجوية، أن مناطق رأس اجدير حتى سرت مرورًا بسهل الجفارة وجبل نفوسة ستشهد تكاثرًا للسحب مع احتمال هطول أمطار خفيفة صباحًا على بعض المناطق الساحلية.

وأشار إلى أن الرياح ستكون متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، على أن تنشط يوم السبت خاصة على المناطق الساحلية.

وتتراوح درجات الحرارة القصوى في هذه المناطق بين 28 و32 درجة مئوية على السواحل، وبين 35 و42 درجة مئوية في المناطق الداخلية، مع توقع تراجع ملحوظ بداية من يوم السبت على أغلب الأنحاء.

وفي مناطق الخليج وسهل بنغازي حتى امساعد، توقع المركز أجواء صافية إلى قليلة السحب مع تكاثرها أحيانًا فوق مرتفعات الجبل الأخضر، مع رياح متغيرة الاتجاه إلى جنوبية شرقية، تتحول لاحقًا إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة، ما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار.

وتسجل درجات الحرارة في هذه المناطق ما بين 25 و35 درجة مئوية، مع ارتفاع مرتقب يوم السبت خصوصًا في مناطق الخليج.

أما مناطق الجفرة وسبها وغات وغدامس والحمادة، فتشهد أجواء صافية مع ظهور سحب عالية، مع رياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة تنشط أحيانًا وتثير الأتربة والرمال.

وتتراوح درجات الحرارة القصوى في الجنوب الغربي بين 42 و44 درجة مئوية، مع زيادة طفيفة متوقعة يوم السبت.

وفي مناطق الواحات والسرير وتازربو والكفرة، تسود أجواء مستقرة مع ظهور بعض السحب العالية، بينما تتحول الرياح من شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة، ثم إلى جنوبية شرقية نشطة يوم السبت، ما يثير الأتربة والرمال خاصة في مناطق الواحات.

وتتراوح درجات الحرارة في هذه المناطق بين 34 و41 درجة مئوية، مع ارتفاع إضافي متوقع يوم السبت.

وأشار المركز الوطني للأرصاد الجوية إلى أن أغلب مناطق شمال ليبيا ستشهد انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة بدءًا من يوم الأحد المقبل، على أن يمتد الانخفاض لاحقًا إلى معظم مناطق الجنوب خلال منتصف الأسبوع.

وأكد المركز أن النشرات الجوية تُحدّث بشكل دوري كل 24 ساعة أو عند حدوث أي تغييرات، داعيًا إلى متابعة التحديثات الرسمية الصادرة عنه.