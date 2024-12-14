الأرصاد تتوقع سقوط أمطار متفرقة مصحوبة بخلاية رعدية

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن تكون “الأجواء مستقرة نسبياً هذا اليوم ودرجات الحرارة نهاراً على كافة مناطق البلاد تتراوح مابين (19-25)مْ”.

وبحسب نشرة الأرصاد، “تتأثر مناطق الشمال الغربي من مساء الغد بجبهة هوائية باردة مصحوبة بتكاتر السحب وسقوط أمطار متفرقة مع انخفاض ملحوض في درجات الحرارة وتكون الفرصة افضل بدية من يوم الاتنين لسقوط امطار متوسطة الي جيدة مصحوبة بخلاية رعدية وتشمل بعض المناطق الشمال الشرقي وبعض مناطق الجنوب الغرب (سبها–أدري-الشاطي) مما تسبب في تجمع المياه في الاماكن المنخفضة”.