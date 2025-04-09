الأرصاد تتوقع موعد استقرار الطقس على معظم مناطق البلاد

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، “أن تكون الأجواء معتدلة على مناطق غرب البلاد فيما يتعلق بدرجات الحرارة خلال فترة النهار وتشهد ارتفاع طفيف يوم الغد”.

و فق الأرصاد، “تكون الاجواء باردة نسبيا على المناطق الشرقية يتخللها سقوط امطار متفرقة اليوم على المناطق الممتدة من المرج إلى أقصي الساحل الشرقي مع نشاط نسبى للرياح الشمالية، كما تتكاثر السحب من جديد يوم الجمعة على هذه المناطق مع فرصة لامطار متفرقة”.



وبحسب النشرة اليومية للأرصاد، “يكون الطقس مستقر يوم الغد على معظم مناطق البلاد”.