الأرصاد تتوقع هطول أمطار بمناطق مختلفة

أفاد المركز الوطني للأرصاد الجوية، بأن “السحب تتكاثر اليوم على بعض مناطق الجنوب الغربي يتخللها سقوط أمطار متفرقة، بينما يبقى الطقس معتدل على معظم مناطق البلاد”.

وبحسب نشرة المركز اليومية، “في مناطق راس اجدير حتى سرت- سهل الجفارة-جبل نفوسة”، تكون السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر أحياناً على بعض المناطق، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية تتحول يوم الغد إلى جنوبية شرقية خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة تتراوح على أغلب المناطق ما بين (29-34)مْ، وتسجل زيادة طفيفة يوم الغد على بعض المناطق”.

وفي مناطق، “الخليج وسهل بنغازي حتى أمساعد”، السماء قليلة السحب تتكاثر اليوم على مناطق الخليج والجبل الأخضر، والرياح شمالية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة تتراوح مابين(27-33)مْ”.

وفي “الجفرة- سبها- غـات- غدامس- الحمادة”، تتكاثر السحب هذا اليوم على (سبها– الشاطئ– بنت بيه– اوباري- غات– مرزق– القطرون– أوباري وجنوب غدامس) تصحبها خلايا رعدية يتخللها سقوط أمطار متفرقة، والرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أثناء مرور السحب الرعدية، ودرجات الحرارة تتراوح مابين (34–40)مْ”.

وفي مناطق “الواحات- السرير- تازربو- الكفرة”، السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية غربية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة بينما تكون شمالية شرقية على الجغبوب نشطة السرعة مساءً، ودرجات الحرارة تتراوح مابين (34–37)مْ”.