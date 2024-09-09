الأرصاد تتوقع هطول أمطار رعدية غزيرة بمناطق مختلفة

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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن يكون هناك “تراجع في درجات الحرارة من ظهر اليوم على مناطق الشمال الغربي بسبب تاثير كتلة هوائية معتدلة تساعد على تكاثر للسحب يتخللها سقوط أمطار متفرقة وتكون الفرصة افضل لسقوط امطار رعدية جيدة الى غزيرة احيانا على (القريات– نالوت وماجاورها- يفرن- العربان- الحرابة–جنوب الزنتان وترهونة وبني وليد) مما تسبب في جريان الأودية، عليه يرجي اخذ الحيطة والحذر”.

ووفق بيان المركز، “تشمل فرصة الأمطار الرعدية هذه الليلة ويوم الغد مناطق (الخليج بعض مناطق الشمال الشرقي، ومتوقع ان تكون جيدة الى غزيرة خاصة على مناطق شرق الحمادة- الجفرة–الهروج) مما تسبب في جريان الأودية”.

وبحسب النشرة، “تكون درجات الحرارة اكثر اعتدالا بداية من يوم الغد الثلاثاء على معظم مناطق شمال ليبيا ومناطق غدامس هون الواحات حيث تكون اقل من معدلاتها الفصلية على بعض المناطق”.