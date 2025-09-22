الأرصاد تتوقع هطول أمطار رعدية في الشمال الغربي

أفاد المركز الوطني للأرصاد الجوية أن حالة الطقس في ليبيا تبقى دون تغير كبير بداية من اليوم الإثنين 22 سبتمبر 2025 وخلال اليومين القادمين، حيث تسود أجواء مستقرة مع درجات حرارة معتدلة على أغلب المناطق.

وأوضح المركز أن درجات الحرارة القصوى تتراوح نهاراً بين 28 و33 مئوية على مناطق الشمال، مع ارتفاع ملحوظ يوم الأربعاء خاصة بالشمال الغربي، بينما تسجل مناطق الوسط والجنوب درجات تتراوح بين 33 و38 مئوية.

تفاصيل الأحوال الجوية حسب المناطق:

رأس جدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة: السماء قليلة السحب، تتكاثر من حين لآخر خاصة على المناطق الممتدة من مصراتة إلى سرت ومن ترهونة إلى بني وليد، الرياح متغيرة الاتجاه إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة بين 28 و33 مئوية مع ارتفاع متوقع يوم الأربعاء.

الخليج وسهل بنغازي حتى امساعد: السماء قليلة السحب مع تكاثرها أحياناً على مناطق الخليج والجبل الأخضر، تتخللها أمطار خفيفة متفرقة، الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والحرارة بين 28 و30 مئوية.

الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة: الأجواء صافية إلى قليلة السحب، مع رياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات حرارة مرتفعة نسبياً تتراوح بين 33 و38 مئوية.

الواحات – السرير – تازربو – الكفرة: السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، مع درجات حرارة تتراوح بين 31 و35 مئوية.

وتشير التوقعات المستقبلية إلى تكاثر السحب تدريجياً يوم السبت القادم على مناطق الشمال الغربي، لتكون رعدية في بعض الفترات وتترافق مع هطول أمطار متفرقة.