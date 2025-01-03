الأرصاد تتوقع هطول أمطار غزيرة.. أحوال الطقس في مختلف مناطق البلاد

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن تتكاثر السحب من حين لأخر على أغلب مناطق شمال وغرب البلاد يتخللها أحياناً سقوط أمطار متفرقة، وتكون الفرصة أفضل من مساء اليوم على مناطق الشمال الغربي ومن مساء يوم الغد على مناطق الشمال الشرقي.

ففي مناطق، “راس اجديرحتى سرت- سهل الجفارة- جبل نفوسة، يتوقع هطول أمطار متفرقة خاصة هذه الليلة وصباح يوم الغد متوسطة مع احتمال أن تكون غزيرة أحيانا على بعض مناطق الساحل مما تؤدي الى تجمع المياه في الاماكن المنخفضة”.

وفي “الخليج و سهل بنغازي حتى أمساعد، تتكاثر السحب من حين لأخر يتخللها أحياناً سقوط أمطار متفرقة وتكون الفرصة أفضل من مساء يوم الغد خاصة على الجبل الأخضر وطبرق قد تصحبها خلايا رعدية احيانا”.

وفي “الجفرة- سبها- غـات- غدامس- الحمادة”، تكون السماء قليلة السحب تتكاثر احيانا على مناطق الجفرة-الحمادة وسبها يتخللها سقوط أمطار خفيفة هذا اليوم”.

وفي مناطق “الواحات- السرير- تازربو- الكفرة، السماء قليلة السحب تتكاثر احيانا على الواحات”.