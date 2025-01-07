الأرصاد تتوقع هطول أمطار غزيرة بمناطق متفرقة

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، “أن تتكاثر السحب تدريجيا اعتبارا من مساء اليوم على أغلب مناطق شمال غرب البلاد، يتخللها أحيانا سقوط أمطار متفرقة خاصة على (المناطق الممتدة من الزاوية إلى سرت– مسلاتة– ترهونة وما جاورها– بعض مناطق الجبل الغربي)”.

وبحسب نشرة الأرصاد اليومية، “تكون الأمطار غزيرة يوم غد على سرت وماجاورها والمناطق الواقعة جنوبها تصحبها أحياناً خلايا من السحب الرعدية”.

ووفق الأرصاد، “تشمل فرصة الأمطار المتوقعة يوم الغد مناطق الجفرة – مرادة وماجاورها وتمتد مساءً لتشمل مناطق الخليج والشمال الشرقي يصحبها أحياناً خلايا من السحب الرعدية، ودرجات الحرارة تتراوح على أغلب مناطق البلاد ما بين ( 16- 22) مْ، وتسجل تراجع من يوم الغد”.