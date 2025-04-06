الأرصاد تتوقع هطول أمطار غزيرة بمناطق مختلفة.. متى تستقر الأجواء؟

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، “هطول أمطار من مساء اليوم على مناطق الشمال الغربي يصحبها خلايا رعدية، مع انخفاض ملحوظ من يوم الغد في درجات الحرارة”.

وبحسب الأرصاد، في مناطق “راس جدير حتى سرت- سهل الجفارة- جبل نفوسة، السماء قليلة السحب تتكاثر مساءً يتخللها سقوط أمطار مصحوبة بخلايا رعدية الليلة على مناطق (غريان- ترهونة والمناطق المجاورة لها) ومن هذه الليلة وصباح الغد على المناطق الممتدة من طرابلس إلى سرت– ومن جبل نفوسة إلى بني وليد، قد تكون غزيرة احيانا على بعض هذه المناطق مما تسبب في تجمع المياه في الأماكن المنخفضة واحتمال جريان بعض الأودية المحلية”.

وفي “الخليج وسهل بنغازي حتى امساعد، السماء: قليلة السحب تتكاثر من يوم الغد، مع سقوط أمطار متفرقة يتخللها خلايا رعدية احيانا”.

وفي مناطق “الجفرة- سبها- غـات- غدامس- الحمادة، السماء: قليلة السحب تتكاثر من حين لأخر يتخللها سقوط أمطار رعدية على بعض المناطق قد تكون غزيرة هذه الليلة وصباح الغد على مناطق الجفرة وزلة”.

وفي “الواحات- السرير- تازربو- الكفرة، السماء: صافية إلى قليلة السحب، والرياح: متغيرة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة هذا اليوم، تنشط يوم الغد على الكفرة والمناطق المجاورة لها مثيرة للأتربة والرمال”.

ووفق الأرصاد، “من المتوقع ان تستقر الاجواء نسبياً على معظم مناطق البلاد من يوم الأربعاء حتى مطلع الأسبوع القادم”.