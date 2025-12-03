الأرصاد تتوقع هطول أمطار غزيرة بمناطق الشمال

توقّع المركز الوطني للأرصاد الجوية حالة جوية متقلبة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة ابتداءً من الأربعاء 03-12-2025.

وفي مناطق شمال غرب البلاد من راس إجدير حتى سرت وسهل الجفارة وجبل نفوسة، تتكاثر السحب مع فرصة سقوط أمطار رعدية متفرقة، وقد تكون غزيرة أحيانًا على بعض مناطق الساحل، مما قد يؤدي إلى تجمع المياه في الأماكن المنخفضة، وتتحسن الفرصة بدايةً من مساء يوم الغد.

وتكون الرياح غربية فشمالية غربية نشطة إلى قوية أحيانًا قد تصل سرعتها إلى 50 كم/الساعة عند مرور الخلايا الرعدية، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 13 و18 درجة مئوية وتسجل تراجعًا ملحوظًا يوم الغد.

أما في مناطق الخليج وسهل بنغازي حتى امساعد، تتكاثر السحب من حين لآخر مع سقوط أمطار متفرقة، وتكون متوسطة إلى غزيرة بدايةً من مساء الغد، خاصة على المناطق الممتدة من بنغازي إلى الجبل الأخضر، يصاحبها خلايا رعدية أحيانًا مما قد يؤدي إلى تجمع المياه وسيول محلية.

وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة، تتحول تدريجيًا إلى جنوبية غربية فشمالية غربية من مساء يوم الغد، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 14 و18 درجة مئوية، مع زيادة يوم الغد ثم تراجع من يوم الجمعة.

وفي مناطق الجفرة وسبها وغات وغدامس والحمادة، تتكاثر السحب من حين لآخر مع فرصة سقوط أمطار خفيفة على الحمادة والجفرة، وتكون الرياح متغيرة الاتجاه تتحول من مساء اليوم إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، وتسجل درجات الحرارة القصوى بين 16 و21 درجة مئوية مع تراجع بدءًا من يوم الغد.

أما الواحات والسرير وتازربو والكفرة، فتكون السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانًا، والرياح جنوبية شرقية فمتغيرة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول تدريجيًا من مساء الغد إلى غربية فشمالية غربية، وتسجل درجات الحرارة القصوى بين 20 و25 درجة مئوية وتتراجع من يوم الجمعة على أغلب المناطق.

وتشير النشرة إلى استمرار تكاثر السحب وفرصة سقوط الأمطار على بعض مناطق الشمال حتى بداية الأسبوع القادم، مع أفضلية الفرصة على مناطق الشمال الشرقي، ويجري تحديث النشرة الجوية كل 24 ساعة أو عند حدوث أي تغيرات في حالة الطقس.