الأرصاد تتوقع هطول أمطار غزيرة بمناطق متفرقة

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية، من “تكاثر السحب الرعدية صباح اليوم على سرت وفي المساء على (غريان-يفرن- ترهونة) وماجاورهم مع فرصة سقوط أمطار متفرقة قد تكون جيدة إلى غزيرة أحيانا وتكون الفرصة أفضل على أغلب مناطق الشمال الغربي بداية من مساء يوم الغد”.

وبحسب المركز، “تسجل درجات الحرارة ارتفاع اليوم على مناطق الشمال الشرقي حيث تتراوح مابين (35-40)مْ وتتراجع من مساء اليوم مع احتمال أن تشمل فرصة الأمطار بعض مناطق الشمال الشرقي (سهل بنغازي– البيضاء– شحات- المرج إلى درنة).

ووفق بيان المركز، “تتكاثر السحب الرعدية على بعض مناطق الجنوب الغربي (غات وماجاورها- الحمادة والجفرة) يتخللها سقوط أمطار متفرقة”.