الأرصاد تتوقع هطول أمطار «غزيرة» بمناطق مختلفة

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، “أن يكون الطقس معتدل هذا اليوم على أغلب مناطق ليبيا”.

وبحسب الأرصاد، “تكون درجات الحرارة القصوي خلال فترة النهار تتراوح مابين (18-24) مْ على مناطق الشمال ومابين (25-30)مْ على مناطق الوسط والجنوب، وتتكاثر السحب من حين إلى آخر هذا الصباح على المنطقة الممتدة من المرج حتى درنة يتخللها سقوط أمطار خفيفة”.

ووفق الأرصاد، “من المتوقع أن تشهد مناطق الشمال الغربى بداية من يوم الغد فرصة سقوط امطار متفرقة إلى جيدة وتشمل يومي الاثنين والثلاثاء اغلب مناطق الشمال (الغربى–الشرقى)، وقد تكون غزيرة على بعض مناطق الساحل خاصة الشرقى، مع تراجع ملحوظ فى درجات الحرارة ورياح نشطة على معظم مناطق البلاد”.