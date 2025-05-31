الأرصاد تتوقع هطول أمطار غزيرة تسبب جريان الأودية

أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية تقريره عن الوضع الجوي السائد والمتوقع اعتباراً من اليوم السبت 31 مايو 2025 وخلال اليومين القادمين.

وبحسب المركز، تستمر فرص سقوط أمطار متفرقة على مناطق الشمال الشرقي مصحوبة بخلايا من السحب الرعدية، مع تراجع تدريجي في تأثير هذه الأمطار بدءاً من مساء اليوم، وفي الجنوب الغربي، تتكاثر السحب بين الحين والآخر، وتترافق بسقوط أمطار رعدية على مناطق العوينات والمناطق المجاورة، إضافة إلى مرزق وتهالة.

ووفق المركز، من المتوقع أن تشمل الأمطار يوم الإثنين مناطق سبها وبنت بية وأوباري والقطرون، مع تحسن ملحوظ في فرص الأمطار يوم الثلاثاء على معظم المناطق، ما قد يؤدي إلى جريان بعض الأودية، أما درجات الحرارة، فستبقى معتدلة على معظم أنحاء البلاد، حيث تتراوح القصوى بين 23 و28 درجة مئوية في الشمال، وبين 30 و35 درجة مئوية في الجنوب.

وأكد المركز على تحديث هذه التوقعات كل 24 ساعة أو عند حدوث أي تغييرات في الحالة الجوية.