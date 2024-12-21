الأرصاد تتوقع هطول أمطار غزيرة تسبب سيول كبيرة

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، “سقوط امطار متفرقة على مناطق شمال شرق البلاد خاصة المناطق الممتدة من (بنغازي– المرج– الجبل الأخضر الى درنة)”.

وقال المركز: “تكون الأمطار جيدة أحياناً على الجبل الأخضر يصحبها خلايا من السحب الرعدية مما قد تسبب فى تجمع المياه فى الأماكن المنخفضة، وتشكل السيول وجريان بعض الأودية المحلية، وتشمل فرصةالأمطار يوم الغد بعض مناطق الشمال الغربي (المناطق الممتدة من الزاوية إلى سرت)”.

وبحسب نشرة المركز اليومية، “درجات الحرارة تكون منخفضة نسبياً على مناطق الشمال خاصةً مناطق الشمال الغربي مع نشاط الرياح على أغلب المناطق الساحلية”.

ووفق النشرة، “من المتوقع أن تتأثر أغلب مناطق الشمال بدايةً من يوم الثلاثاء بتقلبات جوية مصحوبة بإنخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ورياح نشطة إلى قوية السرعة مع تكاثر السحب وفرصة سقوط أمطار متفرقة، وسنوافيكم بمتابعة الحالة الجوية من خلال نشراتنا القادمة”.