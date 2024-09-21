الأرصاد تتوقع هطول أمطار غزيرة على بعض المناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، “هطول أمطار من حين لأخر على مناطق الشمال الغربي تكون جيدة إلى غزيرة على بعض المناطق يومي الأحد والاثنين مما قد يتسبب في جريان الأودية وتجمع المياه في الأماكن المنخفضة، عليه يرجى أخذ الحيطة والحذر”.

وبحسب نشرة المركز اليومية، “في مناطق “راس اجديرحتى سرت- سهل الجفارة- جبل نفوسة”، “تتكاثر السحب الرعدية من مساء اليوم يتخللها سقوط أمطار متفرقة على بعض مناطق الجبل والساحل، وتكون الفرصة جيدة يوم الغد ويوم الاثنين خاصة على المناطق الواقعة (شرق طرابلس إلى مصراته – سرت- غريان- ترهونة- أمسلاته- بني وليد) مع أمطار جيدة إلى غزيرة على بعض هذه المناطق مما تسبب في جريان الأودية والسيول وتراكم المياه في المناطق المنخفضة عليه يرجى أخذ الحيطة والحذر، والرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول تدريجياً يوم الغد إلى جنوبية شرقية وتكون نشطة إلى قوية أثناء مرور السحب الرعدية، ودرجات الحرارة تتراوح ما بين (27-32)مْ”.

وفي مناطق “الخليج وسهل بنغازي حتى أمساعد”، “تتكاثر السحب من حين لآخر مع سقوط أمطار خفيفة على مناطق الجبل الأخضر، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة تتراوح على أغلب المناطق مابين(27-32)مْ”.

وفي مناطق “الجفرة- سبها- غـات- غدامس- الحمادة”، “تكون السماء قليلة السحب تتكاثر أحياناً خاصة يوم الأحد على الحمادة مع سقوط أمطار متفرقة تصحبها سحب رعدية، والرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية فشرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة تتراوح مابين (35–41)مْ” .

وفي “الواحات- السرير- تازربو- الكفرة”، “السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر أحياناً على الواحات والسرير، والرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية فشمالية شرقية خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة تتراوح مابين (36–41)مْ “.