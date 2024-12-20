الأرصاد تتوقع هطول أمطار غزيرة مصحوبة بسحب رعدية

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، “سقوط أمطار متفرقة اليوم على مناطق الشمال الشرقى خاصة المناطق الممتدة من اجدابيا إلى درنة وتكون متوسطة الشدة صباح الغد ويوم الأحد على مناطق الجبل الأخضر تتخللها خلايا من السحب الرعدية مما قد تسبب فى تجمع المياه فى الأماكن المنخفضة وجريان بعض السيول والأودية”.

وبحسب نشرة الأرصاد اليومية، “تشمل فرصة سقوط الأمطار صباح الأحد المناطق الساحلية للشمال الغربي وبعض مناطق الدواخل”.

وبحسب الأرصاد، “تكون الرياح نشطة مساء اليوم واليومين القادمين على أغلب مناطق الشمال خاصة على المناطق الساحلية، مع درجات حرارة باردة نسبياً على معظم مناطق البلاد”.