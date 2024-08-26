الأرصاد تتوقع هطول أمطار غزيرة وتدعو للحذر!

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، “أن تبقي الرطوبة عالية على مناطق الشمال خاصة على الساحل ودرجات الحرارة القصوي تتراوح مابين (30-35)مْ على هذه المناطق، وتتراوح على مناطق الجنوب مابين (36-41)مْ”.

وبحسب نشرة المركز اليومية، “تتكاثر السحب من حين آلى آخر على بعض مناطق الساحل الشرقي يتخللها سقوط أمطار متفرقة، وتتكاتر السحب مساء اليوم على أقصى مناطق الجنوب الشرقى المحادية للحدود مع دولة السودان وتشاد (جبال العوينات -جبال تيبستى –السارة) يصحبها خلايا رعدية وسقوط أمطار متفرقة”.

وأضاف البيان: “متوقع أن تكون الأمطار جيدة إلى غزيرة مساء يوم الغد الثلاثاء مما قد يتسبب في جريان بعض الأودية المحلية”, داعيا إلى “أخد الحيطة والحذر”.



توقعات الطقس في صورة ليوم الغد الثلاثاء صدرت بتاريخ اليوم 2024.08.26 #المركز_الوطني_للأرصاد_الجوية #مكتب_الاعلام تم النشر بواسطة ‏المركز الوطني للأرصاد الجوية‏ في الاثنين، ٢٦ أغسطس ٢٠٢٤