الأرصاد تتوقع هطول أمطار غزيرة

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، “أن تبقى الأجواء صيفية معتادة حيث درجات الحرارة القصوي ضمن معدلاتها على أغلب مناطق ليبيا، حيث تتراوح على مناطق الشمال مابين (30-35)مْ، مع رطوبة نسبية عالية خاصة على المناطق الساحلية، وتتراوح مابين (36-41)مْ على مناطق الجنوب.

وبحسب المركز، “تتكاثر السحب هذا اليوم على بعض المناطق الساحلية من (شرق مصراتة حتى سرت والمناطق المجاورة لها– سهل بنغازي حتى الجبل الأخضر) مع فرصة سقوط أمطار متفرقة تصحبها خلايا من السحب الرعدية”.

ووفق بيان المركز، “من المتوقع أن تشهد أقصى مناطق الجنوب الشرقى بداية من مساء الغد الاثنين تكاثر للسحب الرعدية الممطرة على بعض مناطق المناطق المحادية للحدود مع دولة السودان وتشاد (جبال العوينات- جبال تيبستى– السارة–أقصى جنوب الكفرة) يصحبها أمطار جيدة، ومتوقع أن تكون غزيرة يوم الثلاثاء مما تسبب في جريان بعض الأودية المحلية”.

الوضع الجوي السائد والمتوقع بداية من هذا اليوم الأحد 25/80/2024 وخلال اليومين القادمين تبقى الاجواء صيفية معتادة حيث… تم النشر بواسطة ‏المركز الوطني للأرصاد الجوية‏ في السبت، ٢٤ أغسطس ٢٠٢٤