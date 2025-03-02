الأرصاد تتوقع هطول أمطار في مناطق مختلفة

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن تكون “الرياح نشطة هذا اليوم على بعض مناطق الشمال ووسط ليبيا مثيرة للأتربة مع ارتفاع نسبي في درجات الحرارة، ومن المتوقع ان تتكاثر السحب نهاية الأسبوع على غدامس والحمادة وبعض مناطق الشمال الغربي يتخللها سقوط أمطار متفرقة.

وبحسب نشرة المركز اليومية، “ففي مناطق راس جدير حتى سرت- سهل الجفارة-جبل نفوسة”، السماء: قليلة السحب تتكاثر أحياناً، والرياح: جنوبية شرقية إلى جنوبية معتدلة إلى نشطة السرعة مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار هذا اليوم، تتحول تدريجياً من مساء اليوم إلى شمالية غربية فشمالية شرقية، ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (23- 29)مْ، وتسجل انخفاض من مساء اليوم”.

وفي “الخليج وسهل بنغازي حتى امساعد، السماء: قليلة السحب تتكاثر يوم الغد، والرياح: جنوبية شرقية معتدلة إلي نشطة السرعة خاصة على بعض مناطق الخليج وسهل بنغازي مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار وهبوط الرؤية علي بعض المناطق، تتحول تدريجيا بعد ظهر يوم الغد إلى شمالية شرقية، ودرجات الحرارة: تتراوح مابين(18- 25)مْ، وتسجل تراجع من مساء يوم الغد.

وفي “الجفرة- سبها- غـات- غدامس- الحمادة”، السماء: قليلة السحب، والرياح: جنوبية شرقية إلي جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا هذا اليوم علي غدامس- الحمادة والجفرة مما تسبب في إثارة الأتربة وهبوط الروية الأفقية تتحول تدريجيا من مساء اليوم إلي شمالية غربية علي غدامس والحمادة وتشمل يوم الغد باقي المناطق، ودرجات الحرارة: تتراوح مابين (27– 30)مْ، وتسجل تراجع يوم الغد.

وفي الواحات- السرير- تازربو- الكفرة”، السماء: قليلة السحب، والرياح: جنوبية شرقية إلى متغيرة الاتجاه سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (23– 27)مْ وتسجل ارتفاع طفيف يوم الغد.