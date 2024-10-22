الأرصاد تتوقع هطول أمطار مصحوبة بالسحب الرعدية

مازالت الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة يتخللها خلايا من السحب الرعدية احيانا على بعض مناطق الساحل الغربي والدواخل.

وبحسب نشرة المركز الوطني للأرصاد الجوية، “في مناطق رأس أجديرحتى سرت- سهل الجفارة- جبل نفوسة”، السماء مغطاة جزئيا بالسحب تتكاثر من حين إلى آخر مع فرصة سقوط أمطار متفرقة مصحوبة بخلايا من السحب الرعدية احيانا على بعض مناطق الساحل الغربي والدواخل، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة، ودرجات الحرارة تتراوح ما بين (21-29)مْ على أغلب المناطق و تصل إلي مابين (31-32)مْ على سرت و أبو نجيم هذا اليوم”.

وفي مناطق “الخليج وسهل بنغازي حتى أمساعدطن تكون السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا على أغلب المناطق، والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة إلى نشطة السرعة علي بعض المناطق، ودرجات الحرارة تتراوح على أغلب المناطق مابين (24-30)مْ”.

وفي مناطق “الجفرة- سبها- غـات- غدامس- الحمادة”، السماء قليلة السحب تتكاثر أحياناً على أغلب المناطق مع فرصة سقوط أمطار متفرقة مصحوبة بخلايا من السحب الرعدية احيانا على بعض المناطق، والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا مما تسبب في إثارة الأتربة على بعض المناطق، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على أغلب المناطق مابين (27–33)مْ وتصل الي (36)مْ على غات”.

وفي “الواحات- السرير- تازربو- الكفرة”، السماء تكون صافية الي قليلة السحب، والرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة تتراوح مابين (28–30)مْ”.