الأرصاد تتوقّع هطول أمطار بمناطق متفرقة

“تبقى درجات الحرارة معتدلة على مناطق شمال غرب ليبيا، مع تكاثر للسحب، بينما تسجل ارتفاع طفيف على باقي مناطق البلاد خاصةً الشمال الشرقي هذا اليوم وتنخفض يوم الغد”، بحسب المركز الوطني للأرصاد الجوية.

ووفق نشرة الأرصاد اليومية، ففي مناطق “راس اجديرحتى سرت- سهل الجفارة-جبل نفوسة”، “تتكاثر السحب هذا اليوم قد تصحبها خلايا رعدية يتخللها سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق، والرياح تكون شمالية شرقية معتدلة السرعة ومتغيرة الاتجاه على بعض مناطق الدواخل، أما درجات الحرارة تتراوح على أغلب المناطق ما بين (27-32)مْ، وتصل هذا اليوم على ابونجيم إلى (35) مْ وتنخفض يوم الغد”.

وفي مناطق “الخليج وسهل بنغازي حتى أمساعد”، “تكون السماء صافية إلى قليلة السحب، وتتكاثر السحب يوم الغد يصحبها خلايا رعدية مع إحتمال أمطار متفرقة خاصةً على الجبل الأخضر، والرياح جنوبية شرقية فجنوبية غربية معتدلة السرعة تتحول يوم الغد إلى شمالية فشمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، ودرجات الحرارة تتراوح على أغلب المناطق مابين (30-36)مْ، وتسجل انخفاض يوم الغد على اغلب المناطق”.

وفي “الجفرة- سبها- غـات- غدامس- الحمادة”، “تكون السماء صافية إلى قليلة السحب، وتتكاثر السحب أحياناً على بعض المناطق، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية، فمتغيرة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتكون شمالية شرقية على “غدامس والحمادة” ويوم الغد على الجفرة وباقي مناطق يوم الاثنين، ودرجات الحرارة تتراوح مابين (38–40) مْ، ولاتتجاوز (35) مْ على غدامس والحمادة وتنخفض يوم الغد على الجفرة”.

وفي مناطق “الواحات- السرير- تازربو- الكفرة”، “السماء صافية، والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة تتراوح مابين (34–37)مْ، وتسجل زيادة طفيفة يوم الغد”.