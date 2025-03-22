الأرصاد تتوقّع هطول أمطار «رعدية» على مناطق مختلفة

عين ليبيا | نُشر: السبت، 22 مارس 2025 - 09:33 نُشر: السبت، 22 مارس 2025 - 09:33
ليبيا
حالة الطقس في البلاد

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، “أن تتأثر مناطق الشمال الغربي بكتلة هوائية ساخنة نتيجة المنخفض الجوي الصحراوي مصحوب برياح جنوبية نشطة تصل سرعتها على بعض المناطق إلى 50 كيلو متر/ ساعة مثيرة للاتربة والغبار”.

كما توقعت الأرصاد، “ارتفاعا في درجات الحرارة حيث تتجاوز معدلاتها لهذا الشهر “مارس”، وتتراوح مابين 30-37 مْ، ومن المتوقع أن تتراجع من مساء يوم الإثنين، على أغلب المناطق، مع تكاثر للسحب على مناطق (أقصى الساحل الغربي- بعض مناطق الدواخل وغدامس) يتخللها سقوط أمطار رعدية، بينما تكون درجات الحرارة معتدلة نسبياً هذا اليوم على باقي مناطق البلاد”.

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