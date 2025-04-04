الأرصاد تتوقّع هطول أمطار مصحوبة بـ«الرعد» في مناطق مختلفة

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن “يبقى الطقس معتدل نسبياً على أغلب مناطق الشمال حيث تتراوح درجات الحرارة مابين (20-27)مْ، ومابين (30- 36) على مناطق الجنوب، وتتكاثر السحب من مساء اليوم، على غات وماجاورها مع احتمال سقوط أمطار متفرقة يوم الغد تتخللها خلايا رعدية أحياناً”.

ووفق نشرة الأرصاد اليومية، “تتكاثر السحب مساء الأحد على (بعض مناطق الشمال الغربي والجنوب الغربي وبعض مناطق الوسط) مع احتمال سقوط أمطار متفرقة تتخللها خلايا رعدية ورياح نشطة”.

وبحسب الأرصاد، “من المتوقع أن تكون الفرصة أفضل لسقوط الامطار يومي الإثنين والثلاثاء على أغلب مناطق الشمال ومناطق الوسط تتخللها خلايا رعدية أحياناً مع رياح نشطة”.