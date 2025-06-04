الأرصاد تحذر: أجواء متقلبة مع أمطار رعدية وارتفاع درجات الحرارة بمناطق الغرب

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد اعتبارًا من اليوم الأربعاء وخلال اليومين القادمين ارتفاعًا نسبيًا في درجات الحرارة نهارًا على مناطق غرب ليبيا، حيث تتراوح ما بين (30 – 38) درجة مئوية، بينما تبقى الأجواء معتدلة على أغلب المناطق الشرقية.

وبحسب نشرة المركز اليومية، تتواصل حالة عدم الاستقرار الجوي على مناطق الغرب، حيث تتكاثر السحب الرعدية من حين إلى آخر، خاصةً في مناطق (العوينات– تهالا– البركت– غات– غدامس– الحمادة– أوباري– القريات– مزدة وبعض مناطق الجبل الغربي)، ويتخللها سقوط أمطار متفرقة إلى جيدة، قد تؤدي إلى جريان بعض الأودية المحلية، خصوصًا في المناطق الجبلية.

ووفق المرصد، من المتوقع أن تشمل الأمطار المتفرقة غدًا بعض المناطق الساحلية الممتدة من رأس إجدير إلى طرابلس.

أما مع حلول يوم العيد، فمن المتوقع أن تعود درجات الحرارة إلى الاعتدال على المناطق الساحلية، مع استمرار الارتفاع النسبي نهارًا على مناطق الدواخل والجنوب الغربي، بحسب الأرصاد.