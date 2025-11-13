الأرصاد تحذر: أمطار متفرقة وسحب رعدية بمناطق الشمال

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية، إدارة التنبؤات الجوية بوزارة المواصلات، أن الأجواء ستكون معتدلة نهاراً على أغلب مناطق ليبيا خلال اليومين القادمين، مع درجات حرارة تتراوح على مناطق الشمال بين 18 و24 مْ، وعلى مناطق الوسط والجنوب بين 24 و28 مْ، وتسجل زيادة بداية الأسبوع القادم على مناطق الشمال الغربي مع نشاط نسبي للرياح.

وبحسب التوقعات، تبقى الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة اليوم على مناطق شمال شرق البلاد، خاصةً الممتدة من المرج إلى أقصى الساحل الشرقي، قد يصحبها أحياناً خلايا من السحب الرعدية، على أن تنقشع السحب الممطرة تدريجيًا من صباح يوم الغد.

تفاصيل الحالة الجوية بحسب المناطق:

راس جدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة: السماء صافية إلى قليلة السحب، الرياح متغيرة الاتجاه إلى جنوبية شرقية وفجنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 20 و24 مْ، مع تسجيل زيادة من يوم السبت على أغلب المناطق.

الخليج وسهل بنغازي حتى أمساعد: السماء معرضة لسقوط أمطار متفرقة اليوم، مع احتمال ظهور خلايا من السحب الرعدية، والرياح شمالية غربية معتدلة، ودرجات الحرارة القصوى بين 18 و24 مْ.

الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة: السماء صافية إلى قليلة السحب، الرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية وفجنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة، ودرجات الحرارة القصوى بين 24 و28 مْ، مع زيادة طفيفة يوم السبت على غدامس والحمادة.

الواحات – السرير – تازربو – الكفرة: السماء صافية إلى قليلة السحب، الرياح شمالية غربية وشمالية خفيفة إلى معتدلة، ودرجات الحرارة القصوى بين 24 و26 مْ.

وتبقى الأجواء معتدلة على أغلب مناطق البلاد، مع تسجيل زيادة في الحرارة بداية الأسبوع خلال فترة النهار على مناطق الشمال الغربي.