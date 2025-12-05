الأرصاد تحذر المواطنين من تقلبات الطقس حتى منتصف الأسبوع القادم

تسود أجواء باردة على كامل مناطق ليبيا اليوم الجمعة 05/12/2025، مع نشاط ملحوظ للرياح على أغلب مناطق الشمال والوسط، وما زالت فرص هطول الأمطار مستمرة من حين لآخر خاصة في شمال البلاد.

ومن المتوقع أن تشهد المناطق الساحلية في شمال غرب ليبيا مثل راس إجدير وسرت وسهل الجفارة وجبل نفوسة سقوط أمطار متفرقة تترافق أحياناً بخلايا رعدية، وقد تكون غزيرة على بعض المناطق مسببة تجمع المياه في الأماكن المنخفضة، وتصل سرعة الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية بين معتدلة ونشطة تصل إلى 60 كيلومتر/الساعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 12 و17 درجة مئوية.

وفي شمال شرق البلاد، تشمل المناطق من الخليج وسهل بنغازي حتى الجبل الأخضر، تتكاثر السحب من حين لآخر ويتخللها هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة أحياناً مع خلايا رعدية، مسببة تجمع المياه وسيولاً وجريان بعض الأودية المحلية، ويُنصح بأخذ الحيطة والحذر، وتسجل سرعة الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة تتحول مساء الغد إلى شمالية غربية، مع درجات حرارة قصوى تتراوح بين 14 و21 درجة مئوية.

أما مناطق الجنوب مثل الجفرة وسبها وگات وغدامس والحمادة، فتظل السماء قليلة السحب مع رياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة تنشط نسبياً في الجفرة، وتسجل درجات حرارة قصوى بين 15 و18 درجة مئوية.

وفي الواحات والسرير وتازربو والكفرة، تتكاثر السحب أحياناً، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية على الواحات والسرير وشمالية غربية إلى غربية على تازربو والكفرة، مع درجات حرارة قصوى بين 20 و23 درجة مئوية، وتشهد تراجعاً طفيفاً يوم الغد.

وتبقى فرص هطول الأمطار متفرقة على بعض مناطق الشمال حتى منتصف الأسبوع القادم، مع أفضلية لفرص الأمطار في الشمال الشرقي.