الأرصاد تحذر من أجواء باردة وأمطار غزيرة بمناطق الشمال

توقع إدارة المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تبقى الأجواء باردة نسبياً على مناطق شرق ليبيا خلال نهار اليوم الأربعاء 14/01/2026، حيث تتراوح درجات الحرارة بين 13 و19مْ، بينما تميل للاعتدال على مناطق غرب البلاد.

وتشير التوقعات إلى انخفاض درجات الحرارة أثناء الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجبلية والمناطق الصحراوية لتصل ما بين 1 و5مْ.

ومن المتوقع أن تتكاثر السحب يوم الجمعة على مناطق شمال غرب البلاد، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة مصحوبة بتراجع درجات الحرارة.

أما مناطق راس إجدير حتى سرت وسهل الجفارة وجبل نفوسة فتظل السماء صافية إلى قليلة السحب، مع تكاثرها يوم الجمعة وإمكانية هطول أمطار خفيفة. الرياح جنوبية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة أحياناً، وتبلغ درجات الحرارة القصوى ما بين 17 و21مْ، مع زيادة طفيفة يوم الخميس ثم تراجع يوم الجمعة.

وفي خليج وسهل بنغازي حتى امساعد، تتكاثر السحب اليوم على سهل بنغازي والجبل الأخضر، والرياح متغيرة الاتجاه إلى غربية فشمالية غربية خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 13 و18مْ.

أما مناطق الجفرة وسبها وغاّت وغدامس والحمادة فتظل السماء صافية إلى قليلة السحب، مع تكاثرها يوم الجمعة على غدامس والحمادة مع احتمال سقوط أمطار متفرقة. الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة تنشط أحياناً، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 18 و22مْ، وتصل على غات إلى 24مْ مع زيادة طفيفة يوم الخميس على غدامس والحمادة.

وفي الواحات والسرير وتازربو والكفرة، السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر أحياناً على الجغبوب، والرياح شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى بين 17 و19مْ.

ويتوقع أن تنشط الرياح مساء الأحد القادم على مناطق شمال ووسط البلاد، مما قد يسبب إثارة الأتربة والغبار.

يُذكر أن هذه الفترة من الشتاء تعرف في الموروث الشعبي بـ”الليالي السود يخضر فيهم كل عود”، ويُحدث المركز الوطني للأرصاد توقعاته كل 24 ساعة أو عند حدوث أي تغيرات في الطقس.