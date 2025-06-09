الأرصاد تحذر من أمطار رعدية على غات والمناطق الحدودية

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن حالة الطقس تتسم بالاعتدال النسبي على أغلب المناطق الساحلية، بينما تستمر الأجواء ساخنة نسبياً على مناطق الدواخل والجنوب، مع احتمال تشكل سحب رعدية مصحوبة بأمطار متفرقة على غات والمناطق المتاخمة للحدود الجزائرية.

وأشار المركز، في نشرته اليومية التي ينشرها مكتب الإعلام التابع له، إلى أن درجات الحرارة القصوى اليوم تتراوح بين 29 و34 مئوية على المناطق الساحلية، فيما تتراوح بين 35 و41 مئوية في الداخل والمناطق الجنوبية، مع تراجع تدريجي مرتقب في الحرارة على مناطق الشمال الغربي بدءًا من يوم الغد.

ففي مناطق الساحل الغربي (من رأس جدير حتى سرت، سهل الجفارة وجبل نفوسة): السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، والحرارة القصوى تتراوح بين 29 و34 مئوية على الساحل، وبين 35 و39 مئوية في الدواخل.

وفي الخليج وسهل بنغازي حتى إمساعد، الأجواء مشمسة إلى قليلة السحب، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة إلى نشطة نسبياً، والحرارة القصوى تتراوح بين 29 و34 مئوية.

وفي الجنوب الغربي (الجفرة، سبها، غات، غدامس، الحمادة): السماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر مساء اليوم على غات والمناطق الحدودية مع الجزائر، مع احتمال سقوط أمطار متفرقة مصحوبة بخلايا رعدية، والرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 38 و41 مئوية.

وفي الجنوب الشرقي (الواحات، السرير، تازربو، الكفرة)، الأجواء مستقرة وصافية بوجه عام، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة، والحرارة القصوى تتراوح بين 37 و40 مئوية.

وأوضح المركز أن درجات الحرارة ستشهد انخفاضاً تدريجياً خلال الأيام القادمة على مناطق الشمال الغربي، داعياً إلى متابعة التحديثات اليومية التي تُنشر كل 24 ساعة أو عند حدوث تغيّرات مفاجئة في الحالة الجوية.