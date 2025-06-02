الأرصاد تحذر من أمطار رعدية غزيرة واحتمال حدوث فيضانات

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، هطول أمطار رعدية من حين إلى آخر على مناطق الجنوب الغربي، تشمل كلًّا من العوينات، تهالا، البركت، غات وما جاورها، سبها، أوباري، مرزق، القطرون والمناطق الحدودية مع الجزائر.

وأشار المركز إلى أن هذه الأمطار قد تكون جيدة إلى غزيرة في بعض المناطق، ما قد يؤدي إلى حالات فيضانية، وجريان بعض الأودية المحلية، داعيًا المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر.

كما أوضح التقرير أن بعض مناطق الشمال الغربي قد تشهد أمطارًا متفرقة يوم الأربعاء، فيما تبقى الأجواء معتدلة نسبيًا اليوم ويوم غدٍ في باقي مناطق البلاد، مع توقع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة خلال ساعات النهار بدءًا من يوم الغد على مناطق الغرب الليبي.

وأكد المركز أن التوقعات يتم تحديثها كل 24 ساعة، وسيتم إصدار تنبيهات إضافية في حال حدوث أي تغيّرات مفاجئة في الحالة الجوية.