الأرصاد تحذّر من «أمطارٍ غزيرة» بمناطق حدوديةٍ مع الجزائر

توقّع المركز الوطني للأرصاد الجوية هطول أمطارٍ متفرقةٍ على عددٍ من مناطق الجنوب الغربي الليبي، خاصةً المناطق الحدودية مع الجزائر، إلى جانب غدامس والحمادة ومزدة والقريات، مع نشاطٍ لخلايا من السحب الرعدية وأمطارٍ تكون غزيرةً أحيانًا، ما يرفع احتمالات تشكل السيول وجريان بعض الأودية المحلية.

وأوضح المركز، في نشرته الجوية، أن تأثير الحالة الجوية سيمتد خلال يوم الغد إلى مناطقٍ من الجبل الغربي وجنوبه، إضافةً إلى بني وليد ومصراتة وزليتن، وسط أجواءٍ معتدلةٍ نسبيًّا على أغلب أنحاء البلاد.

وأشار المركز إلى أن المناطق الممتدة من رأس إجدير حتى سرت، مرورًا بسهل الجفارة وجبل نفوسة، ستشهد تكاثرًا للسحب مع فرصٍ لهطول أمطارٍ متفرقةٍ على مزدة والقريات، بينما تتوسع رقعة الأمطار خلال يوم الغد نحو مناطق الجبل الغربي وبني وليد وزليتن ومصراتة.

وأضاف أن الأمطار ستكون جيدةً أحيانًا ومصحوبةً بخلايا رعدية قد تؤدي إلى جريان بعض الأودية المحلية، فيما تكون الرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية، خفيفةً إلى معتدلة السرعة، مع نشاطٍ ملحوظٍ أثناء مرور السحب الرعدية، خاصةً على منطقة القريات خلال يوم الغد.

وبيّن المركز أن درجات الحرارة القصوى في مناطق الشمال الغربي تتراوح بين 25 و32 درجةً مئويةً.

وفي مناطق الخليج وسهل بنغازي حتى أمساعد، توقّع المركز أجواءً مستقرةً نسبيًّا، مع سماءٍ صافيةٍ إلى قليلة السحب تتكاثر أحيانًا على بعض المناطق، بينما تكون الرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية غربية، خفيفةً إلى معتدلة السرعة، وتسجل درجات الحرارة القصوى ما بين 25 و31 درجةً مئويةً.

أما مناطق الجفرة وسبها وغات وغدامس والحمادة، فتشهد فرصًا لهطول أمطارٍ متفرقةٍ، خاصةً على المناطق الحدودية مع الجزائر وغدامس والحمادة، مع توقعاتٍ بأمطارٍ جيدةٍ أحيانًا تصحبها خلايا رعدية، ما يزيد احتمالات تشكل السيول وجريان الأودية.

وذكر المركز أن الرياح في تلك المناطق ستكون شرقيةً إلى جنوبيةٍ شرقيةٍ معتدلة السرعة، وتنشط مع السحب الرعدية، قبل أن تتحول يوم الأحد إلى شماليةٍ غربيةٍ.

وتتراوح درجات الحرارة القصوى في مناطق الجنوب بين 31 و38 درجةً مئويةً، بينما لا تتجاوز 26 درجةً مئويةً في غدامس والحمادة.

وفي مناطق الواحات والسرير وتازربو والكفرة، تسود أجواءٌ مستقرةٌ مع سماءٍ صافيةٍ إلى قليلة السحب، ورياحٍ شماليةٍ شرقيةٍ خفيفة السرعة، فيما تتراوح درجات الحرارة بين 33 و36 درجةً مئويةً، مع زيادةٍ تدريجيةٍ متوقعةٍ خلال اليومين المقبلين.

وأكد المركز الوطني للأرصاد الجوية استمرار الأجواء المستقرة نسبيًّا على أغلب مناطق ليبيا حتى منتصف الأسبوع المقبل.

وفي السياق ذاته، أصدرت وزارة الموارد المائية الليبية تنبيهًا جويًّا دعت فيه المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر في المناطق المتوقع تأثرها بالأمطار، والابتعاد عن مجاري الأودية ومناطق تجمع المياه، استنادًا إلى التوقعات الجوية الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد الجوية.

وأوضحت الوزارة أن الأمطار المتوقعة خلال الجمعة 29 مايو 2026 واليومين المقبلين قد تؤدي إلى جريان بعض الأودية وتجمع المياه، خاصةً في مناطق جنوب غرب البلاد والمناطق الحدودية مع الجزائر وغدامس والحمادة ومزدة والقريات.

كما أفادت مؤسسةُ رؤية لعلومِ الفضاءِ وتطبيقاتِه أنَّ صورَ الأقمارِ الاصطناعيةِ أظهرت اقترابَ كتلٍ سحابيةٍ كثيفةٍ نحو الأجواءِ الجنوبيةِ الغربيةِ من ليبيا، ما يرفعُ احتمالاتِ هطولِ أمطارٍ غزيرةٍ خلالَ الليلةِ على مناطقَ غات وتهالا والعوينات.

وأوضحتِ المؤسسةُ أنَّ هذهِ الحالةَ الجويةَ قد تتسببُ في جريانِ الأوديةِ المحليةِ وحدوثِ سيولٍ مفاجئةٍ، داعيةً السكانَ إلى أخذِ الحيطةِ والحذرِ وتجنُّبِ مناطقِ الخطرِ المحتملةِ، خصوصًا مجاري الأوديةِ والمناطقِ المنخفضةِ.

وتشهد ليبيا خلال فترات الربيع وبداية الصيف تقلباتٍ جويةً متكررةً، تتسبب أحيانًا في هطول أمطارٍ رعديةٍ مفاجئةٍ على المناطق الصحراوية والجبلية، ما يؤدي إلى تشكل السيول وجريان الأودية، خاصةً في المناطق المفتوحة والمنخفضة.