الأرصاد تحذر من أمطار غزيرة على مناطق الشمال الغربي

حذر المركز الوطني للارصاد الجويةاليوم الجمعة، من سقوط أمطار متوسطة الشدة الى غزيرة، على مناطق الشمال الغربي مناطق الساحل من راس جدير إلى مصراتة ومناطق الدواخل سهل جفاره مناطق الجبل الغربي ترهونة مسلاته بني وليد ( خصوصا على المنطقة من شرق طرابلس إلى مصراتة).

وأضاف تكون الأمطار مصحوبة بخلايا رعدية ، مما تسبب في جريان وسيول بعض الأودية وارتفاع منسوب المياه في الأماكن المنخفضة، و حالات فيضانية محدودة في بعض الاماكن، مع رياح قوية السرعة خصوصا على المناطق الساحلية والبحر شديد الاضطراب على معظم الساحل الغربي وارتفاع الموج يصل (5) امتار وتقل شدة هذه التقلبات مع آخر الليل لهذا اليوم الجمعة وتصبح دون مرحلة التحذيرات.

ودعا المركز لأخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجارى الأودية وتجمعات المياه والانتباه عند قيادة المركبات الآلية واتباع التعليمات الصادرة من الجهات المختصة.