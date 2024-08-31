الأرصاد تحذر من أمطار غزيرة في الجنوب

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن “الفرصة ماتزال لهطل الأمطار من جيدة إلى غزيرة على أغلب مناطق أقصى الجنوب خاصة المناطق الحدودية مع دول: السودان- تشاد– النيجر- منفذ الثوم البري- جبال كليخا- جبال تيبستى- جبل العوينات-السارة – تازربو وجوارها، مما تسبب في جريان الاودية المحلية”، ودعا المركز لأخذ الحيطة والحذر.

وبحسب المركز، فإن “الفرصة تشمل الامطار الرعدية بعض مناطق مناطق الوسط وجنوب القطرون”.

ووفق بيان المركز، “تتكاثر السحب على بعض المناطق الشمال خاصة الشمال الشرقي يتخللها سقوط أمطار متفرقة، وقد تكون رعدية على بعض مناطق: الخليج-ضواحي سهل ينغازي– الجبل الاخضر حتى امساعد”.

الحالة الجوية السائدة والمتوقعة بإذن الله تعالى. #المركز_الوطني_للأرصاد_الجوية #مكتب_الاعلام تم النشر بواسطة ‏المركز الوطني للأرصاد الجوية‏ في السبت، ٣١ أغسطس ٢٠٢٤