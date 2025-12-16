الأرصاد تحذر من أمطار متفرقة بمناطق الشمال

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية أن الأجواء اليوم الثلاثاء، تشهد سقوط أمطار متفرقة على أغلب مناطق الشمال الغربي، بما في ذلك مناطق غدامس والحمادة، مع بدء انقشاع السحب الممطرة تدريجياً من ظهر اليوم. بينما تبقى الأجواء مستقرة نسبياً في باقي مناطق البلاد.

وأشار المركز إلى أن السحب ستتكاثر من جديد مساء يوم الخميس على بعض مناطق الجنوب الغربي، وتمتد لتشمل أغلب مناطق الشمال الغربي بداية من يوم الجمعة، مع توقع سقوط أمطار متفرقة وتراجع ملحوظ في درجات الحرارة.

تفاصيل الأحوال الجوية حسب المناطق:

راس إجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة:

حالة السماء: سقوط أمطار متفرقة وانقشاع تدريجي للسحب الممطرة من ظهر اليوم. الرياح: جنوبية شرقية إلى جنوبية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً على بعض المناطق. درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 16 و21 مْ. الخليج وسهل بنغازي حتى أمساعد:

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر أحياناً على بعض المناطق. الرياح: متغيرة الاتجاه إلى شمالية فشمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة. درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 16 و20 مْ. الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة:

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر أحياناً مع فرصة لسقوط أمطار صباح اليوم على الحمادة وغدامس، واحتمال بسيط يوم الغد على غات والقطرون والمناطق المجاورة لهما. الرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة السرعة. درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 19 و22 مْ. الواحات – السرير – تازربو – الكفرة:

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر أحياناً.

الرياح: متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 19 و21 مْ.

ومن المتوقع أن تتكاثر السحب يوم الخميس على مناطق الجنوب الغربي مع فرصة سقوط أمطار متفرقة، وتمتد لتشمل يوم الجمعة مناطق الشمال الغربي مع تراجع ملحوظ في درجات الحرارة.