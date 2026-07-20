غدامس تسجل أعلى الدرجات.. الأرصاد تحذر من ذروة الحرّ يومي «الأربعاء والخميس»

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية، استمرار تأثير موجة حر متوسطة الشدة على مناطق الشمال الغربي وغدامس، مع توقعات ببقاء الأجواء الحارة خلال اليومين القادمين، وفق النشرة الجوية الصادرة اليوم الاثنين 20 يوليو 2026.

وأوضح المركز الوطني للأرصاد الجوية أن درجات الحرارة خلال فترة النهار على مناطق الدواخل وغدامس تتراوح بين 40 و45 درجة مئوية، فيما تسجل مناطق الساحل الغربي درجات حرارة تتراوح بين 34 و39 درجة مئوية، مع ارتفاع عامل الرطوبة على المناطق الساحلية.

وأشار المركز إلى أن ذروة الموجة الحارة متوقعة يومي الأربعاء والخميس، خاصة على مناطق سهل الجفارة وبني وليد وغدامس والمناطق الحدودية مع تونس، حيث تستمر الأجواء شديدة الحرارة خلال ساعات النهار.

وتبقى الأجواء الصيفية الاعتيادية مسيطرة على مناطق الشمال الشرقي والجنوب، إذ تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 31 و37 درجة مئوية على المناطق الساحلية والجبل الأخضر، مع رطوبة عالية نسبيًا، بينما تتراوح بين 39 و43 درجة مئوية على المناطق الجنوبية.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية انحسار موجة الحر تدريجيًا على المناطق الغربية اعتبارًا من مساء يوم الجمعة، مع تغير تدريجي في الأجواء خلال الفترة المقبلة.

وفي نشرة الصيد البحري المتوقعة على الساحل الليبي، أكد المركز عدم وجود أي تحذيرات بحرية، مشيرًا إلى أن حالة البحر ستكون خفيفة إلى هادئة على مختلف المناطق الساحلية.

وبحسب النشرة، يكون الطقس على الساحل الغربي الممتد من رأس أجدير إلى سرت صافيًا إلى قليل السحب، مع رياح برانية إلى متغيرة الاتجاه تتراوح سرعتها بين 5 و10 عقد، وارتفاع للموج بين 0.25 و0.50 متر، فيما تتراوح درجة حرارة سطح البحر بين 26 و28 درجة مئوية.

أما الساحل الشرقي الممتد من رأس لانوف إلى أمساعد، فتكون السماء صافية إلى قليلة السحب، مع رياح شرش تتراوح سرعتها بين 5 و20 عقدة، وارتفاع للموج بين 0.25 و1 متر، بينما تتراوح درجة حرارة سطح البحر بين 25 و28 درجة مئوية.

وأكد المركز أن مدى الرؤية سيكون جيدًا بشكل عام، مع احتمال انخفاضه بشكل متوسط على ساحل سرت بسبب احتمال ظهور الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر.