الأرصاد تحذر من التغيّرات الجوية المحتملة

أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية نشرة الطقس المتوقعة ابتداءً من اليوم السبت 13 ديسمبر 2025، وحتى اليومين القادمين، مشيرًا إلى أن الأجواء تبقى معتدلة نسبيًا على معظم المناطق مع تكاثر متقطع للسحب، يصحبه أحيانًا سقوط أمطار خفيفة على بعض مناطق الشمال.

وفي التفاصيل، تتراوح درجات الحرارة القصوى على مناطق راس إجدير حتى سرت، سهل الجفارة وجبل نفوسة بين 16 و22 مْ، مع زيادة طفيفة اليومين القادمين، بينما تتكاثر السحب من مصراتة إلى سرت، مع فرصة أفضل لسقوط الأمطار من مساء يوم الاثنين، وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة، تنشط أحيانًا على بعض المناطق.

أما مناطق الخليج، سهل بنغازي وحتى امساعد، فتشهد تكاثرًا للسحب مع احتمال سقوط أمطار خفيفة متفرقة، وظهور ضباب في أوقات الصباح الباكر على الساحل والجبل الأخضر، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 14 و20 مْ، مع رياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وفي مناطق الجفرة، سبها، غات، غدامس والحمادة، تكون السماء قليلة السحب مع تكاثر أحيانًا واحتمال سقوط أمطار متفرقة، ودرجات الحرارة القصوى بين 22 و27 مْ، مع نشاط محدود للرياح الجنوبية الشرقية على غدامس والحمادة.

بينما تظل مناطق الواحات، السرير، تازربو والكفرة صافية إلى قليلة السحب، مع رياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة، ودرجات حرارة بين 20 و23 مْ.

وتشير التوقعات المستقبلية إلى تكاثر السحب على المناطق الغربية من مساء يوم الاثنين، مصحوبًا بأمطار متفرقة متوقعة أن تكون جيدة يوم الثلاثاء، مع استمرار الأجواء المعتدلة نسبيًا على أغلب أنحاء البلاد حتى نهاية الأسبوع.

وأكد المركز على أن النشرة الجوية يتم تحديثها كل 24 ساعة، أو عند حدوث أي تغييرات، مع ضرورة الاعتماد على آخر تحديث فقط.