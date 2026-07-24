البلاد تسجل 50 درجة مئوية.. موجة حرّ تضرب مناطق واسعة

سجلت ليبيا درجات حرارة قياسية خلال الأيام الماضية، إذ تصدرت محطة العزيزية قائمة أعلى درجات الحرارة المسجلة اليوم الخميس 23 يوليو 2026، بعدما بلغت 50 درجة مئوية، وفق بيانات المركز الوطني للأرصاد الجوية.

وأوضح المركز الوطني للأرصاد الجوية أن محطة العزيزية جاءت في المرتبة الأولى بين محطات الرصد التابعة له، وهي المحطة المعروفة بتسجيلها رقمًا قياسيًا عالميًا لدرجة الحرارة عام 1922.

وجاءت درجات الحرارة القصوى المسجلة في عدد من المحطات على النحو التالي:

العزيزية: 50 درجة مئوية.

اسبيعة: 46 درجة مئوية.

غدامس: 45 درجة مئوية.

مطار معيتيقة: 42 درجة مئوية.

مطار مصراتة: 41 درجة مئوية.

ودعا المركز الوطني للأرصاد الجوية المواطنين إلى اتباع إرشادات السلامة، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الظهيرة، خاصة مع استمرار تأثير الأجواء شديدة الحرارة في عدد من المناطق.

وفي نشرته الجوية الصادرة عن إدارة التنبؤات الجوية، أوضح المركز أن تأثير الموجة الحارة تراجع نسبيًا اليوم الجمعة على مناطق الشمال مقارنة بالأيام الماضية، مع توقع انحسار مؤقت للموجة اعتبارًا من مساء اليوم ويوم غد السبت.

وأشار المركز إلى أن هذا التراجع يأتي مع تحول الرياح إلى شمالية غربية وارتفاع عامل الرطوبة، مع تكاثر السحب مساء اليوم على مناطق الجبل الأخضر.

في المقابل، يبقى تأثير الموجة الحارة مستمرًا على مناطق الجنوب، حيث تظل درجات الحرارة مرتفعة خلال الفترة المقبلة.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية عودة درجات الحرارة إلى الارتفاع مجددًا يومي الأحد والاثنين المقبلين، قبل أن تبدأ بالانخفاض تدريجيًا اعتبارًا من يوم الثلاثاء، لتعود إلى معدلاتها الصيفية المعتادة في مناطق الشمال.

كما حذر المركز من أن حالة البحر ستكون غير مناسبة للسباحة اعتبارًا من مساء اليوم على طول الساحل الليبي.

وأكد المركز أن النشرات الجوية تخضع للتحديث كل 24 ساعة، أو عند حدوث أي تغيرات في الحالة الجوية.