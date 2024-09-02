الأرصاد تحذر من تشكل السيول في الجنوب وارتفاع تدريجي للحرارة في الغرب

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الاثنين، استمرار تكاثر السحب الرعدية الماطرة على مناطق أقصى الجنوب، خصوصا في المناطق الحدودية مع دول: السودان- تشاد- النيجر- السارة- جنوب الكفرة- تازربو- جبال تبستي والعوينات، حيث تكون فرصة الأمطار جيدة على بعض هذه المناطق مما تسبب في سيول و جريان بعض الاودية المحلية.

وبحسب المركز، تكون الفرصة مهيئة لسقوط الأمطار على مناطق الجفرة وماجاورها، وبعض مناطق الشمال الشرقي في المرج- الجبل الأخضر- درنة- مناطق جنوب الجبل- البطنان، وتكون امطار مصحوبة بخلايا رعدية مما قد تسبب في جريان بعض الأودية المحلية.

كما تتكاثر السحب الرعدية اعتبارا من مساء يوم الغد، على مناطق الجبل الغربي وجنوبه مع فرصة سقوط امطار متفرقة.

بالنسبة لدرجات الحرارة، تسجل ارتفاعا ملحوظا اليوم لتصبح أعلى من معدلاتها الفصلية على المناطق الغربية، ومن المتوقع أن تستمردرجات الحرارة بالارتفاع حتى نهاية الأسبوع، وفق ما ذكره المركز.