الأرصاد تحذر من «تقلبات جوية» على المرتفعات الجبلية

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية عن الوضع الجوي السائد والمتوقع على ليبيا ابتداءً من اليوم الأحد 10 مايو 2026 وخلال اليومين القادمين، مشيرًا إلى طقس متقلب مع رياح جنوبية ساخنة تصاحب المنخفضات الجوية التي تؤثر على البلاد هذه الفترة.

وأشار المركز إلى أن درجات الحرارة تتراجع تدريجيًا قبل ظهر اليوم على المناطق الممتدة من راس اجدير إلى طرابلس والدواخل، نتيجة تغير الرياح إلى شمالية غربية نشطة السرعة تشمل بقية مناطق الشمال الغربي مساء اليوم، مما قد يؤدي إلى إثارة الأتربة في بعض الأماكن. كما تتكاثر السحب على المرتفعات الجبلية، مع فرصة ظهور خلايا رعدية متفرقة على مناطق سهل الجفارة وجبل نفوسة.

أما بالنسبة للشرق الليبي، فتتوقع الأرصاد أن يكون الطقس معتدلًا يوم الغد على أغلب المناطق الشرقية، بينما تبقى درجات الحرارة مرتفعة على مناطق طبرق وما جاورها حتى أمساعد.

وفي الجنوب، تستمر الأجواء مستقرة نسبيًا مع حرارة مرتفعة خاصة على الجنوب الغربي، وتشمل مناطق الجفرة وسبها وغات وغدامس والحمادة، حيث تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 40 و41 درجة مئوية، مع سماء صافية غالبًا ورياح متغيرة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

أما الواحات والسرير وتازربو والكفرة، فتسجل درجات حرارة بين 36 و40 درجة مئوية، مع رياح شرقية إلى شمالية شرقية متوسطة السرعة على بعض المناطق، ومن المتوقع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة يوم الغد على أغلب هذه المناطق.

وأشار المركز إلى أن درجات الحرارة في شمال البلاد ستبقى بين الاعتدال والارتفاع من يوم لآخر خلال اليومين القادمين، متوقعًا أن تسجل اعتدالًا ملحوظًا بداية من يوم الأربعاء على معظم المناطق الشمالية، وهو ما قد ينعكس على تحسن الطقس والراحة الحرارية لسكان هذه المناطق.

وتجدر الإشارة إلى أن النشرة الجوية يتم تحديثها كل 24 ساعة أو عند حدوث أي تغيرات في حالة الطقس، ويُنصح الجمهور بمتابعة آخر التحديثات لتجنب المفاجآت الجوية، خاصة في ظل نشاط الرياح واحتمالية إثارة الأتربة في مناطق الشمال الغربي.