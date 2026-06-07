الأرصاد تحذر من «تقلبات جوية» في عدة مناطق

أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية، نشرة جوية حول الحالة المتوقعة ابتداءً من يوم الأحد 7 يونيو 2026 ولمدة يومين، مشيرًا إلى أجواء معتدلة على أغلب مناطق الشمال، مقابل ارتفاع نسبي في درجات الحرارة بالمناطق الداخلية والجنوب، مع مؤشرات على تراجع تدريجي في الحرارة اعتبارًا من يوم الغد.

وأوضح المركز الوطني للأرصاد الجوية أن المناطق الساحلية تشهد أجواء معتدلة تتراوح فيها درجات الحرارة خلال النهار بين 27 و30 درجة مئوية، بينما تسجل مناطق الدواخل والوسط والجنوب درجات أعلى تتراوح بين 35 و43 درجة مئوية، على أن تبدأ في الانخفاض التدريجي لتصبح الأجواء أكثر اعتدالًا خلال الفترة المقبلة.

وأشار المركز الوطني للأرصاد الجوية إلى تكاثر خلايا رعدية خلال فترات المساء هذا اليوم ويوم الغد على مناطق الحدود مع تونس، سيناون، نالوت، أجزاء من الجبل الغربي وجنوبه، إضافة إلى الحمادة وغدامس، مع احتمال سقوط زخات متفرقة من الأمطار تكون جيدة أحيانًا، وقد تمتد يوم الثلاثاء لتشمل أغلب مناطق الشمال الغربي.

وفي تفاصيل المناطق، أفاد المركز الوطني للأرصاد الجوية بأن رأس اجدير حتى سرت وسهل الجفارة وجبل نفوسة تشهد تكاثرًا للسحب مساء اليوم على بعض مناطق الجبل الغربي وجنوبه، تتخللها خلايا رعدية وأمطار متفرقة، تمتد لاحقًا لتشمل مناطق واسعة بداية من مساء الغد ويوم الثلاثاء، مع رياح شمالية إلى شرقية معتدلة ودرجات حرارة بين 27 و30 درجة على الساحل، و35 إلى 39 درجة في الدواخل.

كما أوضح المركز الوطني للأرصاد الجوية أن مناطق الخليج وسهل بنغازي حتى امساعد تسودها أجواء صافية غالبًا مع رياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة، ودرجات حرارة تتراوح بين 27 و30 درجة مئوية.

وفي مناطق الجفرة وسبها وغات وغدامس والحمادة، تتكاثر السحب أحيانًا خلال المساء مع فرص لسقوط أمطار متفرقة خاصة على غدامس والحمادة والمناطق الحدودية مع الجزائر، فيما تتراوح درجات الحرارة بين 39 و43 درجة مع تراجع تدريجي خلال الأيام المقبلة.

أما مناطق الواحات والسرير وتازربو والكفرة فتشهد ظهور سحب عالية مع رياح متغيرة الاتجاه تتحول تدريجيًا إلى شمالية غربية، ودرجات حرارة بين 40 و43 درجة مئوية، مع انخفاض تدريجي اعتبارًا من المساء.

وأكد المركز الوطني للأرصاد الجوية أن الأجواء تبقى دون تغيرات كبيرة حتى نهاية الأسبوع، مع استمرار التحديثات الدورية كل 24 ساعة أو عند حدوث أي مستجدات.