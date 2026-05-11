الأرصاد تحذر من «تقلبات حرارية» حتى نهاية الأسبوع

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية استمرار التقلبات الجوية على مختلف مناطق ليبيا خلال الأيام المقبلة، وسط تفاوت في درجات الحرارة ونشاط للرياح المثيرة للأتربة والغبار على عدد من المناطق الشرقية والجنوبية.

وأوضح المركز في نشرته الجوية الصادرة اليوم الاثنين أن الطقس يشهد اعتدالًا نسبيًا في درجات الحرارة على مناطق الشمال الممتدة من رأس اجدير حتى شحات، في حين تبقى الأجواء حارة على معظم مناطق الجنوب، خاصة الجنوب الغربي.

وأشار المركز إلى أن مناطق جالو والواحات ودرنة وطبرق حتى امساعد تتأثر اليوم برياح جنوبية غربية نشطة السرعة، تؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار وانخفاض مدى الرؤية الأفقية في بعض الفترات.

وبيّن المركز أن درجات الحرارة ستواصل التذبذب بين الارتفاع والاعتدال على مناطق الشمال حتى نهاية الأسبوع، مع تسجيل ارتفاع جديد يوم غد الثلاثاء على بعض مناطق الشمال الغربي، خاصة مصراته وسرت والمناطق الواقعة شرق طرابلس.

وفي تفاصيل الحالة الجوية على المناطق الغربية الممتدة من رأس اجدير إلى سرت وسهل الجفارة وجبل نفوسة، توقع المركز أجواءً صافية إلى قليلة السحب، مع رياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة، تتحول الأربعاء إلى غربية ثم شمالية غربية تنشط أحيانًا.

وذكر أن درجات الحرارة القصوى على المناطق الساحلية الغربية تتراوح بين 24 و30 درجة مئوية، بينما تسجل المناطق الداخلية ما بين 32 و35 درجة مئوية.

أما مناطق الخليج وسهل بنغازي حتى امساعد، فتشهد أجواءً مستقرة نسبيًا مع ظهور بعض السحب، ورياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، تكون مثيرة للأتربة والغبار خاصة على درنة وطبرق وامساعد، مع تراجع نسبي في درجات الحرارة بدءًا من مساء اليوم.

وفي مناطق الجفرة وسبها وغات وغدامس والحمادة، توقع المركز أجواءً صافية ودرجات حرارة مرتفعة تتراوح بين 39 و43 درجة مئوية، مع رياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

كما تشهد مناطق الواحات والسرير وتازربو والكفرة طقسًا مستقرًا غالبًا، مع رياح جنوبية إلى جنوبية غربية نشطة على جالو والواحات، تتحول تدريجيًا من مساء اليوم إلى شمالية غربية، بينما تتراوح درجات الحرارة بين 38 و43 درجة مئوية، مع انخفاض مرتقب غدًا على مناطق الواحات.

وفي سياق التوقعات المستقبلية، أشار المركز الوطني للأرصاد الجوية إلى تأثر المناطق الغربية، خاصة الجنوب الغربي، بمنخفض صحراوي بدءًا من يوم الجمعة المقبل، ما يؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة ونشاط الرياح الجنوبية المثيرة للأتربة.

وأكد المركز أن النشرة الجوية تخضع للتحديث كل 24 ساعة أو عند حدوث أي تغيرات جوية طارئة، داعيًا المواطنين إلى متابعة آخر التحديثات الرسمية.