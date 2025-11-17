الأرصاد تحذر من تكاثر السحب وأمطار خفيفة على الساحل الغربي

أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية تقريره اليوم الاثنين 17 نوفمبر 2025 حول الوضع الجوي المتوقع خلال الأيام الثلاثة القادمة على مختلف مناطق ليبيا.

وتبقى الأجواء دافئة نهارًا على أغلب المناطق، لا سيما على الشمال الغربي، حيث تتراوح درجات الحرارة بين 27 و32 درجة مئوية، مع نشاط للرياح الجنوبية اليوم وغدًا على بعض المناطق.

بينما تتراوح درجات الحرارة على الشمال الشرقي بين 21 و27 درجة مئوية، مع نشاط نسبي للرياح الجنوبية على الخليج وسهل بنغازي. وتسجل درجات الحرارة القصوى على الجنوب بين 23 و27 درجة مئوية، وتصل في غدامس إلى 31 درجة مئوية.

ويتوقع أن تشهد مناطق الشمال الغربي يوم الأربعاء تراجعًا في درجات الحرارة نتيجة تأثرها بجبهة هوائية باردة نسبيًا، مع تكاثر السحب من حين لآخر واحتمال سقوط أمطار خفيفة على الساحل الممتد من طرابلس إلى أقصى الساحل الغربي ومناطق الجبل.

حالة السماء والرياح ودرجات الحرارة في مختلف المناطق:

راس جدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة: صافية إلى قليلة السحب، والرياح جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانًا. درجات الحرارة القصوى تتراوح بين 27 و32 درجة مئوية وتبدأ بالتراجع يوم الأربعاء.

صافية إلى قليلة السحب، والرياح جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانًا. درجات الحرارة القصوى تتراوح بين 27 و32 درجة مئوية وتبدأ بالتراجع يوم الأربعاء. الخليج وسهل بنغازي حتى أمساعد: صافية إلى قليلة السحب، الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة وتنشط على بنغازي، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 21 و27 درجة مئوية.

صافية إلى قليلة السحب، الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة وتنشط على بنغازي، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 21 و27 درجة مئوية. الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة: صافية إلى ظهور بعض السحب، الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة، ودرجات الحرارة القصوى بين 23 و27 درجة مئوية وتصل غدامس إلى 31 درجة مئوية.

صافية إلى ظهور بعض السحب، الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة، ودرجات الحرارة القصوى بين 23 و27 درجة مئوية وتصل غدامس إلى 31 درجة مئوية. الواحات – السرير – تازربو – الكفرة: صافية إلى ظهور بعض السحب، الرياح شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة، ودرجات الحرارة القصوى بين 23 و26 درجة مئوية.

ويتوقع المركز تكاثر السحب يوم الأربعاء والخميس على مناطق الشمال الغربي مع احتمال سقوط أمطار متفرقة، وتراجع درجات الحرارة تدريجيًا.