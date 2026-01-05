الأرصاد تحذر من رياح جنوبية «مثيرة للأتربة»

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية أن الأجواء تشهد طقسًا دافئًا خلال ساعات النهار على أغلب مناطق البلاد، ابتداءً من اليوم الاثنين 05-01-2026، مع تسجيل درجات حرارة أعلى من معدلاتها المعتادة.

وأوضح المركز أن درجات الحرارة القصوى تتراوح اليوم ما بين 20 و28 درجة مئوية، مع نشاط ملحوظ للرياح الجنوبية على مناطق الشمال، ولا سيما الشمال الشرقي، ما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار في بعض المناطق.

وأشار إلى أن الأجواء الدافئة تستمر خلال اليومين القادمين، قبل أن تبدأ درجات الحرارة في التراجع التدريجي اعتبارًا من يوم الأربعاء على مناطق غرب البلاد، بالتزامن مع تكاثر السحب واحتمال سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق الساحلية.

وأضاف المركز أن الانخفاض في درجات الحرارة يكون أكثر وضوحًا يوم الخميس، نتيجة هبوب رياح شمالية غربية، ويمتد تأثير هذا الانخفاض ليشمل أغلب مناطق البلاد.

وفي تفاصيل التوقعات حسب المناطق، أوضح المركز أن مناطق راس اجدير حتى سرت وسهل الجفارة وجبل نفوسة تشهد سماء قليلة السحب تتكاثر أحيانًا، مع فرصة لأمطار خفيفة يوم الأربعاء على المناطق الساحلية، ورياح جنوبية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، ودرجات حرارة قصوى تتراوح بين 19 و25 درجة مئوية، مع تراجع ملحوظ بدءًا من منتصف الأسبوع.

أما مناطق الخليج وسهل بنغازي حتى امساعد، فتسودها أجواء قليلة السحب، مع رياح جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة، تؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، خاصة على سهل بنغازي، وتسجل درجات الحرارة القصوى ما بين 18 و24 درجة مئوية، مع ارتفاع نسبي يوم الغد على مرتفعات الجبل الأخضر.

وفي مناطق الجفرة وسبها وغات وغدامس والحمادة، تكون السماء صافية إلى قليلة السحب، مع نشاط نسبي للرياح الجنوبية الغربية، ودرجات حرارة قصوى تتراوح بين 24 و29 درجة مئوية.

كما تشهد مناطق الواحات والسرير وتازربو والكفرة سماء صافية إلى قليلة السحب، ورياحًا خفيفة متغيرة الاتجاه إلى جنوبية شرقية، مع درجات حرارة قصوى تتراوح ما بين 18 و24 درجة مئوية، وتسجل زيادة طفيفة خلال يوم الغد.

وأكد المركز الوطني للأرصاد الجوية أن درجات الحرارة تتراجع بشكل عام بداية من يوم الأربعاء على مناطق غرب البلاد، ويشمل الانخفاض أغلب المناطق يوم الخميس، داعيًا المواطنين إلى متابعة التحديثات اليومية للنشرة الجوية.