الأرصاد تحذّر: أمطار «رعدية» متفرقة تغطي أغلب مناطق البلاد

أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية تحديثه حول الحالة الجوية المتوقعة على ليبيا ابتداءً من اليوم السبت 28 مارس 2026، مُشيرًا إلى أن الأجواء ستكون متقلبة على أغلب مناطق البلاد.

ويتخلل هذا الطقس تكاثر السحب من حين لآخر مع فرصة سقوط أمطار متفرقة، تكون جيدة على مناطق غدامس، بعض المناطق الحدودية مع الجزائر، الحمادة، الجفرة وجنوبها، براك الشاطي، زلة ومرادة، وبعض مناطق جنوب الجبل الغربي، إضافة إلى غات وماجاورها خلال فترة المساء.

وأشار المركز إلى أن هذه الأمطار قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية، مما يزيد من احتمالية تجمع المياه في الأماكن المنخفضة وجريان بعض الأودية المحلية، داعيًا المواطنين إلى توخي الحذر.

كما تشمل فرصة الأمطار هذا اليوم أغلب مناطق الخليج والشمال الشرقي، مع توقعات جيدة خصوصًا على الجبل الأخضر، فيما تمتد لاحقًا إلى مناطق جالو والجغبوب، وقد تشمل يوم الغد مناطق السرير وتازربو.

درجات الحرارة منخفضة بشكل ملحوظ على مناطق الشمال والوسط، بينما تبقى مرتفعة نسبيًا على أقصى الجنوب، مع رياح جنوبية غربية نشطة السرعة أحيانًا تسبب إثارة الرمال والأتربة.

توقع المركز عودة تكاثر السحب الممطرة مجددًا بداية من يوم الإثنين على غدامس والحمادة وجنوب الجبل، تمتد تدريجيًا شمالًا لتشمل أغلب مناطق الشمال مع فرصة سقوط أمطار جيدة قد تكون غزيرة أحيانًا مصحوبة بانخفاض درجات الحرارة.

وأكد المركز أن نشراته الجوية تُحدث كل 24 ساعة، أو عند حدوث أي تغييرات في الطقس، مع التأكيد على الاعتماد على آخر تحديث رسمي.

ودعت وزارة الموارد المائية بالمواطنين أخذ الحيطة والحذر، خاصة في المناطق المتوقع تأثرها بالأمطار، والابتعاد عن الأماكن المنخفضة ومجاري الأودية، حفظ الله الجميع.