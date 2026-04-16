الأرصاد تحذّر: أمطار غزيرة بمناطق الشمال وجريان للأودية

أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية، نشرة جوية حول حالة الطقس المتوقعة بداية من اليوم الخميس 16 أبريل 2026، وخلال اليومين القادمين، مشيرًا إلى استمرار حالة عدم الاستقرار الجوي على عدد من مناطق البلاد، خاصة في الشمال.

وأوضح المركز أن مناطق الشمال ستشهد سقوط أمطار متفرقة، تكون جيدة في بعض المناطق الساحلية، ومصحوبة بخلايا رعدية، خصوصًا على مناطق جنوب الجبل الأخضر والبطنان، مع احتمال تسببها في جريان بعض الأودية المحلية، ما يستدعي أخذ الحيطة والحذر.

وأشار إلى أن درجات الحرارة ستكون منخفضة نسبيًا على معظم المناطق، مع نشاط في الرياح الشمالية، ما يزيد من الإحساس بالبرودة خلال ساعات النهار والليل.

وبيّن أن مناطق راس إجدير حتى سرت، وسهل الجفارة، وجبل نفوسة ستشهد أمطارًا متفرقة تتخللها خلايا رعدية، مع رياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة، ودرجات حرارة تتراوح بين 16 و21 درجة مئوية.

وفي مناطق الخليج وسهل بنغازي حتى امساعد، توقع المركز سقوط أمطار متفرقة اليوم وغدًا، تكون جيدة على مناطق جنوب الجبل الأخضر والبطنان، مع نشاط للرياح الشمالية الشرقية والغربية، ودرجات حرارة بين 16 و21 درجة مئوية.

أما مناطق الجفرة وسبها وغات وغدامس والحمادة، فأوضح المركز أنها ستشهد أجواء صافية إلى قليلة السحب، مع تكاثرها أحيانًا على الجفرة، ودرجات حرارة تتراوح بين 23 و26 درجة مئوية.

وفي مناطق الواحات والسرير وتازربو والكفرة، تكون الأجواء صافية إلى قليلة السحب، مع رياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة، ودرجات حرارة بين 26 و29 درجة مئوية.

وأكد المركز أن الطقس يتجه إلى الاستقرار التدريجي مع بداية الأسبوع القادم على أغلب مناطق البلاد، مع انحسار السحب الممطرة من مناطق الشمال الغربي ثم الشمال الشرقي.

من جانبها، دعت وزارة الموارد المائية المواطنين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، خصوصًا في المناطق المتوقع تأثرها بالأمطار، والابتعاد عن مجاري الأودية والمناطق المنخفضة، تحسبًا لأي تدفقات مائية مفاجئة.

وأشار المركز إلى أن هذه التوقعات قابلة للتحديث كل 24 ساعة، داعيًا المواطنين إلى متابعة النشرات الرسمية وعدم الاعتماد على أي مصادر غير موثوقة.