الأرصاد تحذّر: أمطار متفرقة وعواصف رعدية على الشمال الغربي

أفاد المركز الوطني للأرصاد الجوية، ستشهد خلال الأيام الثلاثة القادمة، ابتداءً من اليوم الخميس 11 سبتمبر 2025، تذبذباً في درجات الحرارة مع تكاثر للسحب على مناطق الشمال الغربي، بينما يبقى الطقس مستقراً على بقية المناطق.

وفي التفاصيل، من المتوقع أن تكون حالة السماء على مناطق راس جدير حتى سرت وسهل الجفارة وجبل نفوسة متكاثرة من حين لآخر، مع خلايا رعدية وسقوط أمطار متفرقة خاصة على المرتفعات الجبلية، والرياح ستكون شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة على الساحل الممتد من زوارة إلى أقصى الغرب وبعض مناطق الدواخل الغربية، وتتحول تدريجياً إلى شمالية شرقية على باقي المناطق، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 31 و34 درجة على الساحل الغربي، فيما تصل على باقي المناطق بين 35 و40 درجة، مع تراجع تدريجي اعتباراً من ظهر اليوم.

أما على مناطق الخليج وسهل بنغازي حتى أمساعد، فتكون السماء صافية إلى قليلة السحب، مع رياح جنوبية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول تدريجياً مساءً إلى شمالية إلى شمالية شرقية. وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 30 و35 درجة، وتصل إلى 37 درجة في اجدابيا.

وفي مناطق الجفرة وسبها وغات وغدامس والحمادة، تكون السماء صافية إلى قليلة السحب، مع رياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتنشط أحياناً على غدامس والحمادة، وتكون درجات الحرارة القصوى بين 37 و41 درجة.

أما الواحات والسرير وتازربو والكفرة، فتكون السماء صافية والرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، مع درجات حرارة تتراوح بين 34 و38 درجة.

ويتوقع أن يكون الطقس معتدلاً مع بداية الأسبوع القادم على كافة مناطق البلاد، خاصة فيما يتعلق بدرجات الحرارة.