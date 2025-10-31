الأرصاد تحذّر: سحب ممطرة وخلايا رعدية على المناطق الساحلية

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية، إدارة التنبؤات الجوية، عن الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة ابتداءً من اليوم الجمعة، وأوضح أن السحب تتكاثر تدريجياً من مساء اليوم على مناطق الشمال مع سقوط أمطار متفرقة خلال اليومين القادمين تصحبها خلايا رعدية أحياناً، خاصة على المناطق الساحلية.

وأكد المركز أن مناطق راس جدير حتى سرت وسهل الجفارة وجبل نفوسة تشهد سماء قليلة السحب تتكاثر أحياناً مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة يوم الغد، وتكون الفرصة أفضل صباح الأحد خصوصاً على المناطق الساحلية، وأن الرياح تكون متغيرة الاتجاه إلى غربية فشمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة القصوى ما بين 26 و31 مْ، وتسجل تراجعاً من يوم الغد لتتراوح ما بين 23 و26 مْ.

وأشار المركز إلى أن مناطق الخليج وسهل بنغازي حتى أمساعد تشهد سحباً قليلة تتكاثر من مساء يوم الغد مع احتمال سقوط أمطار متفرقة تصحبها خلايا رعدية أحياناً، وأن الرياح تكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة القصوى ما بين 24 و31 مْ.

وبيّن المركز أن مناطق الجفرة وسبها وغات وغدامس والحمادة تكون حالتها الجوية مستقرة وسماءها صافية إلى قليلة السحب، وأن الرياح تكون متغيرة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة القصوى ما بين 29 و33 مْ.

وأوضح المركز أن مناطق الواحات والسرير وتازربو والكفرة تشهد سماء صافية إلى قليلة السحب، وأن الرياح تكون متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة القصوى ما بين 26 و30 مْ.

وتوقع المركز استمرار تكاثر السحب من حين لآخر على أغلب مناطق الشمال حتى منتصف الأسبوع القادم مع احتمال سقوط أمطار متفرقة تصحبها خلايا رعدية أحياناً، ومع بقاء درجات الحرارة معتدلة على معظم مناطق البلاد.