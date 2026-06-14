الأرصاد تحذّر من اضطراب بحري و«رياح قوية» على بعض السواحل

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية، ضمن نشرته الصادرة اليوم الأحد 14 يونيو 2026، أن الحالة الجوية العامة تشهد استقراراً نسبياً على أغلب مناطق البلاد، مع استمرار الأجواء المعتدلة على شمال ليبيا، خاصة المناطق الساحلية.

وأوضح المركز أن درجات الحرارة خلال النهار تتراوح على المناطق الساحلية بين 26 و30 درجة مئوية، بينما تسجل في المناطق الداخلية ما بين 29 و34 درجة مئوية، في حين ترتفع على مناطق الوسط والجنوب لتتراوح بين 35 و41 درجة مئوية.

وأشار المركز إلى تكاثر السحب الرعدية مساء اليوم على بعض مناطق الجنوب الغربي، وتشمل غات وما جاورها والعوينات وأوباري وعدداً من المناطق الحدودية مع الجزائر، مع توقعات بسقوط أمطار متفرقة خلال هذه الحالة الجوية.

كما توقع المركز ارتفاع درجات الحرارة بداية من يوم الغد على مناطق الشمال الغربي، خصوصاً المناطق الداخلية، ما يشير إلى تغير تدريجي في الأجواء خلال الساعات القادمة.

وفي نشرة الصيد البحري، أوضح المركز أن الرياح النشطة تؤثر على أجزاء من الساحل، حيث سجل تحذير بحري من رياح شرش نشطة على ساحل الخليج تصل سرعتها إلى 25 عقدة.

وبيّن أن الساحل الغربي الممتد من رأس أجدير إلى سرت يشهد حالة سماء صافية إلى قليلة السحب، مع رياح متغيرة الاتجاه تتراوح سرعتها بين 5 و20 عقدة، وارتفاع موج بين 0.25 و1.50 متر، بينما يكون البحر خفيف الموج إلى هادئ، مع اضطراب نسبي صباحاً بين مصراتة وسرت.

أما الساحل الشرقي من رأس لانوف إلى أمساعد، فأفاد المركز بأنه يشهد حالة سماء قليلة السحب، تتكاثر صباحاً على ساحل الجبل الأخضر مع احتمالية سقوط أمطار خفيفة، إلى جانب رياح تصل سرعتها إلى 25 عقدة على ساحل الخليج، وارتفاع موج يتراوح بين 0.50 و1.50 متر.

وأكد المركز أن حالة البحر تكون خفيفة إلى قليلة الاضطراب، مع مدى رؤية يتراوح بين الجيدة والمتوسطة نتيجة اضطراب البحر في بعض المناطق.