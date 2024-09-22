الأرصاد تحذّر من السيول وتدعو لأخذ الحيطة والحذر

حذّر المركز الوطني للأرصاد الجوية، من “تكاثر للسحب مع سقوط أمطار من حين لآخر على أغلب مناطق الشمال الغربي خاصة على المناطق الممتدة من (شرق طرابلس إلى مصراته– يفرن– غريان– جنوب الجبل– العربان- سهل الجفارة- ترهونة وماجاورها– أمسلاته- سرت- بني وليد وماجاورها– جنوب المناطق من الخمس حتى مصراتة)، يصحبها خلايا رعدية وتكون جيدة إلى غزيرة على بعض هذه المناطق مما تسبب في جريان الأودية المحلية”.

كما حذر المركز في نشرته اليومية، من “تراكم المياه في المناطق المنخفضة مع رياح نشطة السرعة إلى قوية أحياناً أثناء الخلايا الرعدية واحتمال أن يصحب هذه الأمطار سقوط حبات البرد (التبروري) عليه يرجى أخذ الحيطة والحذر”.

وقال: “في مناطق الشمال الشرقي تتكاثر السحب من حين لإخرمع فرصة سقوط أمطار خفيفة و متفرقة على مناطق الجبل الأخضر والخليج، ودرجات الحرارة تبقى معتدلة على مناطق الشمال والوسط ومرتفعة نسبياً على مناطق الجنوب”.